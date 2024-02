Karneval 2024 Kamelle und Konfetti in Ratheim

Aus kreativ beklebten Schaumstoff-Matten, die an jeweils zwei Tragegurten befestigt waren, hatten die zahlreichen Mitglieder der Fußgruppe „Alles geht, nix muss" kleine Kreuzfahrtschiffe hergestellt. „Bei uns ist alles selbst gebastelt", verrieten sie. Lebende Ahoi-Brause-Tütchen in bunten Farben, zarte Elfen im Tüllröckchen namens „Trinkerbells" aus den Reihen der KG Roathemer Wenk sowie die Erkelenzer Truppe „Dorflove" mit dem Motto „Landwirte" sorgten für Begeisterung am Straßenrand. Zu fernen Galaxien brachen die „Helfether Lömmele" mit dem Thema „Star Wars" auf, während „The Snapshot" als Engel und Teufel verkleidet das Motto „Himmel und Hölle" ausgewählt hatte. „Hakuna Matata": Die „Guardians of Carnival" hatten sich dem bekannten Musical „König der Löwen" verschrieben. Aber auch Giraffen, Zebras und andere wilde Tiere wurden in ihren Reihen gesichtet. Drei mit unzähligen Luftballons dekorierte Partybusse des Hilfarther Unternehmens „The Weekender" fuhren mit, die jungen Frauen und Männer der „Crew of Madness" setzten als Barbie und Ken vor allem auf die Farbe Pink.