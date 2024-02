Karneval 2024 So bunt war das närrische Treiben in Hückelhoven und Hilfarth

Turmhoch schoben sich die Wagen durch die Innenstadt, turmhoch die Boxen mit den Karnevalshits der jüngsten Sessionen, turmhoch die Bauern-Traktoren als Zug-Kräfte der Narren-Demonstration in der Hückelhovener Innenstadt: Seit genau 40 Jahren der Rosenmontagszug der ebenso lange bestehenden örtlichen Karnevalsgesellschaft HKG als Ausrichter, gute Laune bei vorfrühlingshaften Bedingungen. Das zeigte sich auch an den Besuchern, die wiederum in großer Zahl die Straßen säumten von Alt-Hückelhoven bis in die Bergmanns-Siedlung und zurück in die Mitte in der Dr.-Ruben-Straße, wo der Zug an der Aula zur After-Zoch-Party mündete.