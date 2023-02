Karneval bei den Trötemänn „Hilfarth braucht den Karneval“

Die Trötemänn laden in der aktuellen Session nur noch zu zwei statt wie bisher drei Sitzungen an die Rurbrücke ein – nach der Corona-Zwangspause tastet sich der Vorstand vorsichtig in die Normalität zurück. „Das war eine gute Entscheidung. So konnten wir die Preise halten“, sagt Vorsitzende Simone Oidtmann. Rund 120 Mitwirkende und freiwillige Helfer machten den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis. Keine auswärtigen Künstler, sondern ausschließlich Bühnenstars aus den eigenen Reihen sorgten dafür. Zum Prinzen-Hit „Ich wär‘ so gerne Millionär“ tanzten sechs kleine „Bochseböäm“-Mädchen als lebende Lottokugeln. Büttenrednerin Rebecca Königs wählte für ihren Vortrag die Königsklasse: eine Büttenrede in gereimter Form. Mit Putin, Scholz und Erdogan ging sie hart ins Gericht, bezeichnete sie als „Dream Team von der Geisterbahn“.