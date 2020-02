Ausstellung in Ratheim : Karl-Heinz Laufs bei Canthe

Hückelhoven Der Erkelenzer Künstler stellt ab 6. März im Alten Rathaus Ratheim aus.

Der Kunstverein Canthe zeigt in seiner ersten Ausstellung im neuen Jahr Arbeiten des Erkelenzer Künstlers Karl-Heinz Laufs. Laufs ist bei Canthe kein Unbekannter, er hat bereits 2005 im Alten Rathaus in Ratheim ausgestellt. Seine aktuelle Einzelausstellung trägt den Titel „Skulptur – Fotografie“. Ergänzend fügt er dem Titel hinzu „... und haben sich gefunden“. Laufs lässt die beiden Kunstformen Fotografie und Skulptur im Alten Rathaus in Ratheim aufeinander treffen und miteinander kommunizieren. Dabei steht das Verbindende der Fotos und Skulpturen, die Thematisierung architektonischer Momente, im Vordergrund der künstlerischen Kommunikation.

Die Vernissage findet am Freitag, 6. März, um 19 Uhr im Alten Rathaus in Ratheim statt. Ingrid Trantenroth-Scholz führt in Anwesenheit des Erkelenzer Künstlers in die Ausstellung ein.