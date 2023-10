Klima-Kids Wie Hückelhoven für mehr Klimaschutz werben will

„Der Schutz des Klimas ist eine zentrale Herausforderung unserer Zeit“ – das schreibt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz auf seiner Homepage. Denn der Ausstoß von CO 2 bei der Stromerzeugung, bei der Heizung von Gebäuden, im Verkehr und von der Industrie trage entscheidend zur Erderwärmung bei. Das Thema ist auch durch die Proteste von Fridays for Future in den vergangenen Jahren immer präsenter in den Fokus geraten – und immer mehr Menschen werden sich der Verantwortung bewusst.