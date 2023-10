Neuer Kalender für Hückelhoven Verschwundene Orte bei Sophia-Jacoba

Nun steht also die insgesamt sechste Ausgabe des Zechenkalenders in den Startlöchern. Das Motto diesmal lautet „Verschwundene Orte“. Abgebildet sind unter anderem die Bergebahn zur Halde, ein Motiv von Reparaturarbeiten am Schachtgerüst und das Gesundheitshaus an der Sophiastraße, das erst in diesem Jahr abgerissen wurde. An gleicher Stelle soll das Quartierszentrum entstehen. Die Idee, den neuen Kalender unter genau dieses Motto zu stellen, sei Karl-Heinz Münker-Appel gekommen. „Wenn man mit offenen Augen hier lang geht, dann sieht man einfach, dass alles anders ist als früher“, sagt er. Damals sei rund um den Förderturm viel Trubel gewesen. „Es haben so viele hier gearbeitet, es war ständig Lärm“, sagt er. Inzwischen ist ein Park entstanden, der, wenn keine Veranstaltungen stattfinden, meistens sehr ruhig ist.