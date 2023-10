Con Brio präsentiert Kaffee-Konzert statt Stadtmusikfest in Hückelhoven

„Wir von Con Brio wollen unsere Tradition dieser Konzertreihe weiterführen, aber in anderer Form“, verkündete der Hückelhovener Musikverein nun in einer Pressemitteilung. In diesem Jahr werde ein „Kaffee-Konzert“ am 22. Oktober um 16 Uhr in der Halle von Schacht 3 stattfinden. Der Eintrittspreis werde weiterhin 10 Euro betragen, in dem dann ein Stück Kuchen und Kaffee enthalten sind und von Mitgliedern des Schachtvereins serviert werden. Die Stadt Hückelhoven unterstützt dieses Konzert nach wie vor, heißt es weiter.