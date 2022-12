Kabarett in Hückelhoven Was Frau braucht? Einen richtig guten Hausmann

Der Mann, der nach der Corona-Pandemie stundenweise auch wieder in seinem Beruf als Lehrer für Latein und Griechisch an einem Gymnasium in Würselen arbeitet, witzelt und kalauert sich durchs Programm und macht auch Abstecher ins politische Kabarett, wenn er über „Trump und seinen unehelichen Sohn aus England“ lästert und meint: „Was bin ich froh, dass wir Scholz haben.“ Zugleich hofft er, dass es in Deutschland nicht britische Verhältnisse gibt. 70 Jahre Regentschaft von Scholz wie bei Queen Elizabeth? Undenkbar. Er hat durchaus Lob für die Ampel-Koalition übrig und insbesondere die Rolle der FDP: „Glücklicherweise sind die Gelbphasen immer nur kurz.“ Die angespannte Energiesituation bringt er auf den Punkt: „Ausgerechnet jetzt, wo Holz so teuer ist, haben wir keinen Spahn in der Regierung.“