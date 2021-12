Kabarett in Hückelhoven : Beikircher kommt mit „Kirche, Pest und neue Seuchen“

Konrad Beikircher kommt im März mit neuem Programm nach Hückelhoven. Foto: Picos Grafik GmbH

Hückelhoven Am 6. März kommenden Jahres soll in der Hückelhovener Aula wieder herzhaft gelacht werden. Dann nämlich steht der Kabarettist Konrad Beikircher auf der Bühne und möchte sein Publikum in freudige Extase versetzen.

„Der Pandemie der jüngsten Vergangenheit spürt der Wahl-Bonner in seinem neuen Programm ‚Kirche, Pest und neue Seuchen’ versiert nach, wissenschaftlich genau, sprachlich präzise und extrem erheiternd“, heißt es in der Ankündigung.

Ursprünglich hätte der Wahl-Bonner genau ein Jahr früher in Hückelhoven auf der Bühne stehen sollen, damals noch mit dem Programm „Schiff Ahoi!“. Doch die Pandemie ließ den damaligen Auftritt nicht zu.

Ein Jahr später wagt Beikircher also den nächsten Anlauf und das mit einem neuen Programm. Die alten Tickets behalten weiter ihre Gültigkeit, bei dem Auftritt des Kabarettisten gilt die 3G-Regel, teilt der Veranstalter Meyer-Konzerte mit. Tickets für den humoristischen Abend, der um 19.30 Uhr starten soll, sind noch erhältlich.

Konrad Beikircher, 1945 in Bruneck im italienischen Südtirol gebopren, studierte in Bonn ab 1965 Psychologie, Musikwissenschaften und Philosophie. Die Zuneigung zur Musik hat er sich bis heute bewahrt, neben dem Kabarett tritt er auch als Musiker in Erscheinung. In dem neuen Programm widmet er sich der Geschichte der Seuchen und der Frage, wer eigentlich von den bisherigen Seuchen in der Menschheitsgeschichte profitiert hat.

(mwi)