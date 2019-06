Touren ab Hückelhoven : Juniwanderungen mit Dorothee Mühlenbruch

Dorothee Mühlenbruch (vorne Mitte) teilt Leidenschaft und Erfahrung beim Wandern gern in Gruppen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Wanderführerin Dorothee Mühlenbruch bietet mehrere Sommer-Wanderungen an, darunter eine nur für Frauen in Ahrdorf.

Der Frauenwandertag findet am Dienstag, 18. Juni, statt. An diesem Tag fahren die unternehmungslustigen Wanderinnen nach Ahrdorf. Dort startet eine Sommerwanderung wie aus dem Bilderbuch. Gewandert werden etwa 14 Kilometer. Die ersten sieben führen zwar sanft, aber dennoch stetig bergauf nach oben. Der Weg führt durch Wald und über wunderschöne Blumenwiesen. Immer wieder runden die Anblicke plätschender Bachläufe die Eindrücke ab. „Kurz vor Ende begeistern Weitblicke und der unverhofft zu sehende Eifeldom. Eine echte Überraschung“, kündigt Wanderleiterin Dorothee Mühlenbruch an.