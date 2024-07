Nachwuchsautorin aus Hückelhoven Wie Buchideen aus Träumen entstehen

Die Idee, ein eigenes Buch zu schreiben entstammte aus dem Wunsch, einmal alle Verbesserungsvorschläge, die sie in der Regel bei jedem Buch, das sie liest, habe, in die Tat umzusetzen. Das Resultat aus Tagtraum-Verbesserungsarbeit kann sich sehen lassen: In „Mein geträumtes Leben“ nimmt Kraus, deren Künstlerinnenname Julia Arling ist, mit in eine Fantasiewelt voller außergewöhnlicher Beziehungen und ganz ohne Vorurteile. Das sei besonders im Genre Fantasy gut umsetzbar, denn wo gebe es in der Realität schon eine Welt voller Freiheit und ganz ohne Ressentiments. Kraus betonte: „Es läuft immer irgendwie gleich ab, da werden einfach häufig Stereotype bedient. Diversität ist mir in meinen Büchern allgemein sehr wichtig“. Die Repräsentation verschiedener Lebensrealitäten, Geschlechter, Herkünfte – das ist der jungen Autorin besonders wichtig, auch wenn ihre Texte dabei nicht immer der Norm entsprechen, sie erzählte: „Angst vor Tabus hatte ich noch nie.“