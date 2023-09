Polizei sucht Zeugen Jugendlicher Radfahrer bringt Mann in Hückelhoven zu Fall

Am Donnerstagabend hat sich auf der Martin-Luther-Straße in Hückelhoven ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Radfahrer leichte Verletzungen erlitt. Gegen 18.55 Uhr fuhr ein Hückelhovener auf dem Radweg der Martin-Luther-Straße aus Richtung Parkhofstraße kommend in Fahrtrichtung Dr.-Ruben-Straße. Kurz vor dem Schwimmbad, wo der Weg kurvig ist, kam ihm ein Jugendlicher auf einem Mountainbike entgegen. Der 63-jährige Hückelhovener gab an, bremsen und ausweichen zu müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und fiel hin. Durch den Sturz erlitt er leichte Verletzungen. Der Junge, der etwa zwölf bis 14 Jahre alt gewesen sein soll und dunkle Haare hatte, fuhr weiter in Richtung Innenstadt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere sachdienliche Angaben zu dem Unfall machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 9200 entgegen.