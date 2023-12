Kabarettist zu Gast in Hückelhoven Jürgen B. Hausmann und der Blick aufs Fest der Feste

In der Aula in Hückelhoven konnte und durfte es nicht anders sein, als Hausmann sein Weihnachtsspecial „Oh weih..., oh weih..., oh Weihnachtszeit!“ präsentierte. Seit 23 Jahren kämen sie immer wieder gerne nach Hückelhoven, versicherte Hausmann. „Wir sind stolz und dankbar für dieses tolle Publikum.“ Ohnehin liege Hückelhoven in einer „gesunden Gegend“. Auf dem Weg zum Auftritt sei er einer 98-Jährigen begegnet, die zu einem Klassentreffen wollte, verriet er.