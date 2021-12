Kabarettist spielt „Krisbaum, Kriskind, Krisdekrise“ : Jürgen B. Hausmann gastiert in Hückelhoven

Hückelhoven Die Show am Dienstag hätte eigentlich schon vor einem Jahr stattfinden sollen. Karten für dieses Programm sind online noch erhältlich.

Zahlreiche Veranstaltungen aus der Kunst- und Kulturbranche haben in den vergangenen mehr als anderthalb Jahren Corona-Pandemie aufgrund eben dieser nicht stattfinden können. Manche wurden gänzlich abgesagt, andere verschoben auf einen späteren Zeitpunkt, in der Hoffnung, dass eine Durchführung dann möglich sei. So häufen sich derzeit die Veranstaltungen, die eigentlich schon im vergangenen Jahr hätten stattfinden sollen und die nun nachgeholt werden. Das bedeutet auch, dass viele der Besucher sich auch schon seit etlichen Monaten auf einen Abend im Theater oder auf den Besuch eines Konzerts freuen.

Am Dienstag ist so ein Abend in Hückelhoven, wenn der Kabarettist Jürgen B. Hausmann die Bühne der Aula betreten wird. In seinem Programm „Krisbaum, Kriskind, Krisdekrise“ wird er viele lustige Geschichten rund um das Weihnachtsfest erzählen und die Besucher schon einmal auf die Feiertage einstimmen. „Hausmann thematisiert das Wettrennen bis zum Heiligen Abend, das eigentlich schon Ende des Sommers beginnt. Dabei nehmen besonders die Blätter einen breiten Raum ein – ein Dauerthema unter Nachbarn. Außerdem legt der Kabarettist einen unvergleichlichen Tanz mit dem Laubsauger hin, den sein Musiker Harald Claßen kongenial begleitet“, schreibt der Veranstalter Meyer-Konzerte. Es werde aber auch poetisch, wenn der Künstler Weihnachtsgedichte analysiert und diese umdichtet.