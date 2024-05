„Dat is e Ding!“ Jürgen B. Hausmann feiert mit Hückelhovenern Jubiläum

„Dat is e Ding!“ Ein Ausdruck des Erstaunens. Ist es wahr, was war und was ist? „Dat is e Ding!“, sagt Jürgen B. Hausmann alias Jürgen Beckers. Seit 25 Jahren ist der Alsdorfer auf Bühnen unterwegs. Er feiert zwei weitere Jubiläen: Er wird 60 und machte vor 40 Jahren das Abitur.