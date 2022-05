Jorge Klapproth aus Hückelhoven : Den Traum auf zwei Rädern erfüllt

Hückelhoven „Ein Hauch von Freiheit“ – so lautet der Titel des Buches, das der Hückelhovener Jorge Klapproth geschrieben hat. Der Inhalt handelt von den Erlebnissen einer besonderen Tour, die den Autor im Sommer 2021 quer durch Europa führte.

Mit seiner Motorradreise quer durch Europa hat sich Jorge Klapproth im vergangenen Sommer einen lang gehegten Traum erfüllt. Einen Monat lang war er unterwegs, fuhr von Rurich aus in Richtung Norden. Bis hoch zum Nordkap. Eine Pilgerstätte für Biker. Von dort aus ging es über zahlreiche Grenzen hinweg bis nach Griechenland, zum südlichsten Punkt Europas, wenn man von den Kanaren absieht. Eine Reise, bei der er ganz für sich war und die Landschaften an sich hat vorbeiziehen lassen. „Diese Tour mit dem Motorrad ist etwas ganz Besonderes. Mit dem Auto hätte ich das so nie machen können”, sagt er. Nun hat er ein Buch über sein Abenteuer geschrieben.

In den Tagen und Wochen nach der Reise hat sich der Hückelhovener ohnehin viel mit dem Erlebten beschäftigt. Als Filmemacher hat er seine Fahrt mit einer Kamera begleitet und später aus jedem einzelnen Tagesabschnitt einen kurzen Film erstellt, die er auf seinem Youtube-Kanal „Falcon Rey” veröffentlicht hat. Es habe viel Feedback gegeben aus der Community, viel Lob und positiven Zuspruch. „Manche haben meine Tour als Inspiration genutzt, um selbst loszufahren”, sagt Klapproth. Das habe ihn durchaus etwas stolz gemacht. Und es kam auch die Frage auf, ob er nicht auch ein Buch darüber schreiben könne. Und weil die Filme so erfolgreich waren, hat sich der Hückelhovener hingesetzt und das Erlebte zu Papier gebracht. Schnell sei er in einen Flow gekommen, hat innerhalb von vier Monaten frei von der Leber weg geschrieben. Eine große Hilfe waren da natürlich die Filme und die App Polarsteps, auf der er seine Reise getrackt hatte. „So konnte ich mir viele Szenen und Momente wieder in Erinnerung rufen”, sagt er. Auch wenn das Buch die gleiche Reise behandelt wie die Filme, so eröffnet sich doch eine ganz andere Perspektive. „Hier kann ich ganz anders erzählen. Während beim Film die Landschaften im Vordergrund stehen, geht es im Buch viel mehr um meine Gedanken und meine Empfindungen”, sagt Klapproth.

Info Positive Reaktionen erfreuen den Autor Widmung Gerne signiert Jorge Klapproth auch sein Buch, entsprechende Anfragen nimmt er unter jk@cmc-eclipse.de entgegen. Dass manche Leute da viel Wert drauf legen, habe ihn überrascht, aber natürlich auch gefreut, sagt er.

Die Verlagssuche war für ihn kein Problem, hat er doch in der Vergangenheit schon einige Bücher verfasst. Dies waren allerdings eher Sachbücher zu den Themen Kommunikation und Krisenmanagement. „Ein Hauch von Freiheit“ ist sein erstes Werk in diesem Genre, und er hat Gefallen daran gefunden. Erhältlich ist das Buch als Book on Demand. 22,80 Euro kostet das Buch in Deutschland. Gerne würde er auch in den örtlichen Buchhandlungen ein paar Exemplare liegen sehen. Die Gespräche laufen. In diesem Zusammenhang kann es sich der begeisterte Motorradfahrer auch vorstellen, einen Leseabend zu veranstalten.

Auch seine internationalen Follower können bald in den Genuss des Lesens kommen, die englischsprachige Version des Buches wird bald veröffentlicht. Zudem hat Jorge Klapproth sein Werk noch als Hörbuch eingesprochen. Die Tondateien befinden sich derzeit noch im Schnitt.