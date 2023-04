Job-Speeddating in Hückelhoven In zehn Minuten zum Ausbildungsplatz?

Marketingbeauftragte Carlotta Stinges und Deborah Gielen als zuständige Recruiterin sowie Assistentin der Vertriebsleitung bei Stinges geben Lara einen ersten Einblick in das Unternehmen, stellen der Realschülerin sogar einen Praktikumsplatz in Aussicht. Laras großer Pluspunkt bei der ersten Kontaktaufnahme, die beim Job-Speeddating erfolgt: Sie erzählt, dass Backen zu ihren Leidenschaften gehört. Das lässt die beiden Frauen sofort aufhorchen. „Wenn ich eine Bewerbung schicke, kann ich das Praktikum machen“, freut sich Lara Dußmann. Carlotta Stinges erklärt ihr, dass das Reinschnuppern in einer schulnah gelegenen Filiale erfolgen könnte, zum Beispiel in Hückelhoven. Bei Interesse am Konditoren-Beruf können sich Schülerinnen und Schüler in der Backstube in Brüggen umsehen und erste Erfahrungen machen.