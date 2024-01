Interview Chiaki Toyama „Wir freuen uns auf Deutschland“

CHIAKI TOYAMA Ich bin derzeit in Deutschland, um die bevorstehenden Konzerte 2024 vorzubereiten. Dies ist mein 13. Besuch in Deutschland. In 2019, 2020 sowie 2023 haben wir mit Kokubu über 150 Gastspiele in Deutschland mit über 120.000 begeisterten Zuschauern spielen dürfen. Ich denke immer noch mit viel Freude an diese fantastischen Auftritte.