Ende Januar 2024 Japanische Trommelshow kommt nach Hückelhoven

Wenn die japanische Trommelgruppe Kokubu von Mitte Januar bis Mitte März in Europa gastiert, möchte sie in in den rund 50 Städten ein musikalisches Trommelfeuerwerk abliefern, so die Zielsetzung aller Beteiligten. Auch in Hückelhoven wird das Ensemble einen Tourneestop einlegen und am 30. Januar auf der Bühne der Aula am Gymnasium stehen. Kokubu verfolge, so die Aussage des Veranstalters, „neben der authentischen und hypnotisch-faszinierenden Energie dieser spektakulären Show“ auch den Ansatz, die Spiritualität Japans mit jedem Ton erlebbar zu machen.