James Blunt im Maschinenhaus an Schacht 3 Hückelhoven

SommerMusik Schacht 3 : Hückelhovener Kumpel bereiten Maschinenhaus vor für James Blunt

Kumpel des Besucherbergwerks bereiten sich auf das Festival vor. Ludwig Gurniak (li.) und Peter te Marfelde bringen den geplanten Backstage-Bereich auf Vordermann. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Das alte Maschinenhaus von Sophia-Jacoba wird Künstlergarderobe für Stars der „SommerMusik Schacht 3“. Auf einen ungewöhnlichen Arbeitseinsatz bereiten sich 20 Helfer vom Förderverein vor. Der Barbarastollen wird VIP-Bereich.

Der Anruf kam damals von der Hückelhovener Stadtverwaltung. Und er klang schier unglaublich: Der berühmte britische Popsänger James Blunt würde auf dem ehemaligen Zechengelände ein großes Konzert im Rahmen seiner Welttournee geben. Die ehemaligen Kumpel würden gebraucht beim Versorgen der zahlreichen Besucher mit Grillwürstchen, auch die mobilen Toilettenhäuschen, sonst bei den Trödelmärkten im Dauereinsatz, werde man benötigen. Und das alte Maschinenhaus sollte als Künstlergarderobe dienen.

Detlef Stab, Vorsitzender des Fördervereins Schacht 3, reagierte ziemlich gelassen. James Blunt? Wer sollte das überhaupt sein? Peter te Marfelde ließ sich erstmal von Enkelin Lea (15) aufklären: „Opa, der ist total super." Zurzeit laufen die Vorbereitungen auf den Weltstar, dem 2005 mit seinem Hit „You're beautiful" auch hierzulande der große Durchbruch gelang, auf vollen Touren. Seit Dienstag werden die Bühne und die Absperrungen auf dem weitläufigen Gelände an der Sophiastraße aufgebaut. Etwa 20 Arbeiter eines Viersener Unternehmens bereiten das Open-Air-Konzert des 44-jährigen Briten am 9. August, 20.30 Uhr, in Hückelhoven vor.

„Wir haben ihnen unseren Gabelstapler zur Verfügung gestellt", erzählt zweiter Vorsitzender Ludwig Gurniak. „Sonst hätten die das Ding mitschleppen müssen." Während draußen bei hochsommerlichen Temperaturen an Schacht 3 ein riesiges Konzertgelände entsteht, herrscht auch im Maschinenhaus emsiges Treiben.

Gurniak und te Marfelde greifen zu Besen, Handfeger und Kehrblech. Wenn Blunt am Donnerstag, 9. August, ab 20.30 Uhr im Rahmen der SommerMusik an Schacht 3 auf seiner After-Love-Tour auch in Hückelhoven Station macht, soll alles tipptopp sein. Für die Kumpel von Schacht 3 bedeutet das: jeden Tag von 10 bis 19 Uhr am Schacht sein, die Bühnenarbeiter mit kühlen Getränken und warmem Essen versorgen.

Beim Konzert — Einlass ist ab 18.30 Uhr — versorgen sie das internationale Publikum mit Frikadellen und Würstchen vom Grill. „Koteletts gibt's nicht. Die dauern zu lange", verrät Gurniak. Der Barbarastollen wird zum VIP-Bereich, Zutritt nur mit dem begehrten Bändchen. „Das Maschinenhaus wird Tabuzone. Hier werden die Künstler geschminkt und ziehen sich um", so Gurniak. Ein Spezialausweis ist notwendig, um Zutritt zum mit Security gesicherten Backstagebereich zu bekommen. Den werden nur zwei Frauen aus den Reihen des Fördervereins Schacht 3 haben: Heidi Appelt und Monika Gurniak dürfen James Blunt umsorgen. Ein Büffet ist bestellt. „Aber es muss ja zum Beispiel zwischendurch mal Geschirr gespült werden", verrät Ludwig Gurniak über den ungewöhnlichen Spezial-Auftrag.

Der Hückelhovener Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) ist für die Beleuchtung zuständig. Auch das unter Denkmalschutz stehende Fördergerüst soll bei Einbruch der Dunkelheit bis zum Ende des Open-Air-Spektakels von zwei Seiten angestrahlt werden.Etwa 20 ehrenamtliche Helfer des Fördervereins haben sich für den spektakulären Arbeitseinsatz gemeldet. „Man geht von 3000 Konzertbesuchern aus", sagt Gurniak. Er spricht gelassen. Von einem solchen Event lassen sich die früheren Bergleute der seit 1997 stillgelegten Zeche nicht aus der Ruhe bringen. „Diesmal haben wir nicht die Verantwortung", meint Gurniak. „Für uns ist es einfacher." Und weiter: „Bei unseren Trödelmärkten haben wir mehr zu tun."

Ilse Bommes schnibbelt Gurken. Sie schwärmt mehr für Popsänger Johannes Oerding, der am Samstag, 11. August, ab 20.30 Uhr seine musikalische Visitenkarte abgeben wird. „Kreise" ist Ilse Bommes' Lieblings-Hit. Zu Hause hat die Hückelhovenerin eine CD des erfolgreichen Sängers vom Niederrhein, der aus dem westfälischen Münster stammt, in Geldern aufwuchs und heute mit seiner Lebensgefährtin, der Sängerin Ina Müller, in Hamburg lebt.