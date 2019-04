Freunde von Breteuil in Hückelhoven : Besuch aus der Normandie Ende Mai

Eine Lore von Sophia Jacob steht im Kreisverkehr in Breteuil und erinnert an den Kohleexport aus Hückelhoven in die Normandie. Foto: Martin Kremer

Hückelhoven Mit Fotos und Film wurde auf der Jahresversammlung der Freunde von Breteuil an zwei einprägsame Themen erinnert: die Hochwasser- katastrophe in Breteuil und den Steinkohlenbergbau in Nordfrankreich.

Die partnerschaftliche Begegnung vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2019 stand im Mittelpunkt Der Versammlung der Freunde von Breteuil. Breiten Raum nahm aber auch die Naturkatastrophe ein, die in Form eines Hochwassers riesige Schäden einschließlich eines Todesopfers im vergangenen Sommer das normannische Städtchen Breteuil heimsuchte. Der Hückelhovener Verein der Freunde der südlich von Rouen gelegenen Kommune hielt seine Jahresversammlung im Hotel am Park. Der Verein trägt und organisiert die Hückelhovener Städtepartnerschaft mit der im Departement Eure gelegenen Kommune.

Tino Meurer informierte als Vorsitzender der Freunde von Breteuil auch mit Fotos zu den Überschwemmungen am 5. Juni 2018 in dem am Flüsschen Iton gelegenen Städtchen, das Millionenschäden anrichtete, ganze Häuser unbewohnbar, Straßen unbefahrbar machte. Ein Autofahrer geriet von der Fahrbahn ab und ertrank im überschwemmten Straßengraben. Die Freunde von Breteuil starteten eine Hilfsaktion, aus der ein vierstelliger Geldbetrag übermittelt werden konnte. Auch bei der Stadt Hückelhoven bemühte man sich um Unterstützung bei der Schadensbeseitigung, die finanziell von Breteuil zum großen Teil selbst getragen werden muss, da Versicherungen nur Teile der Zerstörungen abdecken.

Info Seit 1987 Treffen im Wechsel Partnerschaft Die Städtepartnerschaft Hückelhoven-Breteuil besteht seit 1987 und ist mit den jährlichen Besuchen im Wechsel in Deutschland und Frankreich ein Stabilitätsfaktor. Die Entfernung von 600 Kilometern macht die Freundschaftspraxis leichter als mit dem nordenglischen Hartlepool, mit dem die Partnerschaft seit 1974 besteht. Filme Videos zum Hochwasser auf YouTube finden Sie, indem Sie „Inondations de Breteuil“ in das Suchfeld eingeben.

Die Jahresberichte des Vorsitzenden und der Kassiererin Gaby Nießen fielen zur Zufriedenheit der knapp 30 Anwesenden aus, auch die Kassenprüferinnen bescheinigten saubere Arbeit – die Entlastung des Vorstands erfolgte demnach einstimmig. Einstimmig auch die Akzeptanz der aus der Mitgliedschaft beantragten Beitragserhöhung, die jeweils eine Verdoppelung bedeutete – Erwachsene zahlen rückwirkend für das Jahr zwölf, Kinder und Jugendliche sechs Euro. Damit sieht man sich im Vergleich zu anderen Vereinen immer noch am unteren Ende der Skala. Bedeutet aber auch, so Vorsitzender Meurer, mehr Angebote und Preisstabilisierung in den partnerschaftlichen Begegnungen.

Der Verein zählt eine stabile Zahl von mehr als 50 Mitgliedern, wobei ganze Familien dazugehören. An den jährlich im Wechsel in Deutschland und Frankreich stattfindenden Begegnungen nehmen bis zu 60 Jugendliche und Erwachsene teil. Wobei auf die Jugend besonderer Wert gelegt wird, um die deutsch-französische Freundschaft auch für die Zukunft auf Bürgerebene mit Leben zu füllen. Vor allem mit dem Gymnasium und der Realschule wird dazu kooperiert. Auch die Brachelener Grundschule pflegt Kontakte nach Breteuil.

Vereinspressesprecher Willi Spichartz erinnerte mit vielen Fotos an die Tage des Besuchs in Breteuil im Mai 2018. Darüber hinaus zeigte er eine Film-Foto-Collage, zusammengestellt von einem Freund aus Breteuil, vom Steinkohlenbergbau in Nordfrankreich und dessen Geschichte. Die Partnerschaft Hückelhovens mit Breteuil beruht auf dem Kohleexport der früheren Zeche Sophia-Jacoba in die Normandie – der damalige Bürgermeister von Breteuil, Maurice Duchossoy, war Präsident des regionalen Kohlehändlerverbands und häufig zu Gast in Hückelhoven.

Unterlegt waren der berührende Film und die Fotos mit dem balladesken Chanson „Le Coron“ von Pierre Bachelet, mit dem er der Arbeit und dem Leben der Bergleute ein Denkmal setzte, das millionenfach verkauft und bei Youtube bereits 18 Millionen Mal aufgerufen wurde. Es ist auch die Hymne des nordfranzösischen Fußballvereins RC Lens. Die emotionale Wirkung des Stücks zeigte sich auch zum Abschluss der Jahresversammlung der Freunde von Breteuil.

(RP)