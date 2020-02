Musik und Essen in Hilfarth : Wunschkonzert bei der Blaskapelle

Musik und Essen in Hilfarth

Jahreskonzert der Blaskapelle Brachelen im Saal Sodekamp-Dohmen in Hilfarth unter Leitung von Rolf Deckers. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hilfarth Jahreskonzert der Blaskapelle Brachelen im Saal Sodekamp-Dohmen in Hilfarth.

Ihr Jahreskonzert „Blasmusik & Brotzeit“ veranstaltet die Blaskapelle Brachelen am Samstag, 28. März, im Saal Sodekamp-Dohmen in Hilfarth um 19 Uhr. Unter Ihrem Leitspruch „Musik für Jung und Alt“ werden die Musikerinnen und Musiker der Blaskapelle unter der bewährten Leitung von Rolf Deckers wieder ein abwechslungsreiches Musikprogramm aufführen.

Das Besondere in diesem Jahr: Die Zuschauer dürfen selber aus einem Repertoire von 50 vorgegebenen Musikstücken wählen, was gespielt wird, wobei die nummerierte Eintrittskarte als Los dient. Wird die Nummer aus der Lostrommel gezogen, bestimmt der Gezogene, welches Stück als nächstes gespielt wird.

Der Eintrittspreis bleibt unverändert bei fünf Euro pro Person, und Karten gibt es bei allen Aktiven sowie an der Abendkasse. Wie schon in den Vorjahren wird auch in diesem Jahr den Gästen wieder eine kleine Speisekarte vom Haus Sodekamp-Dohmen angeboten.