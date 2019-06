Suchtberatungsstelle in Hückelhoven zieht Bilanz : Alkohol bleibt Suchtmittel Nummer 1

Marlies Trapp, Leiterin der Beratungsstelle für Suchtfragen, stellte in der Aktionswoche „Kein Alkohol am Arbeitsplatz“ den Jahresbericht vor. Foto: Gabi Laue

Hückelhoven Auf stabil hohem Niveau blieben 2018 die Zahlen der Beratungsgespräche in der Beratungsstelle für Suchtfragen des Caritasverbandes in Hückelhoven. Die Bilanz stellte sie in der Aktionswoche „Kein Alkohol am Arbeitsplatz“ vor.

„Es wird geschwiegen und nicht gesprochen“ sagte Marlies Trapp, Leiterin der Suchtberatung in Hückelhoven, über Alkohol am Arbeitsplatz. Das „kritische Thema“ hatte die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) für die Aktionswoche Alkohol ausgewählt. Plakate in Apotheken und öffentlichen Gebäuden zeigen Menschen ohne Mund: Man will sich nicht „die Zunge verbrennen“, Kollegen nicht anschwärzen. Wie verbreitet das Thema aber ist, zeigen die Zahlen der Beratungsstelle für Suchtfragen. Alkoholmissbrauch ist hier Problem Nummer 1, bei illegalen Drogen ist es nach wie vor Cannabiskonsum.

Nach Schätzung von Fachleuten trinken zehn Prozent aller Beschäftigten aus gesundheitlicher Sicht zu viel, davon trinken fünf Prozent riskant, weitere fünf Prozent sind suchtgefährdet. Beschäftigte mit Suchtproblem fehlen 16 Mal häufiger als die Gesamtbelegschaft. Durch Arbeitsausfälle, Frührente und Reha entstehen der Volkswirtschaft geschätzte Kosten von knapp 30,15 Milliarden Euro. Das Gesundheitssystem belasten 9,15 Milliarden durch alkoholbedingte Unfälle.

Info Früh anmeldan für Rauchfrei-Kurs im Herbst Offene Sprechstunde ohne Termin: dienstags von 16 bis 19 Uhr, donnerstags 9 bis 12 Uhr. Raucher-Entwöhnung Ab Oktober wird es wieder einen Rauchfrei-Kursus geben. Da er stark nachgefragt wird, lohnt sich frühe Anmeldung (Kursgebühr mit Arbeitsbuch 125 Euro). Die meisten Krankenkassen beteiligen sich.

Doch es geht nicht nur ums Geld, so die Diplom-Psychologin, sondern darum, wie Kollegen mit der Situation umgehen. Schweigen sei nicht hilfreich, denn dann glaube der oder die Betroffene weiter, dass niemand etwas merkt und es keine Unterstützung beim Weg aus der Sucht gibt. Marlies Trapp wies auf Broschüren hin, auch für Führungskräfte, die auf der Internetseite www.dhs.de zum Herunterladen zu finden sind.

Im Vorjahr nahmen 610 Personen Beratungsgespräche in Anspruch, davon 373 Klienten mehrere Termine, 237 Ratsuchende beließen es bei einem einnmaligen Kontakt – wenig Veränderung zu den Jahren davor. Wegen eigener Suchtprobleme kamen 471 Klienten (77,2 Prozent) in die Beratungsstelle, die für den gesamten Kreis Heinsberg zuständig ist, 139 Menschen waren Bezugspersonen. Unverändert kommen die meisten Klienten (192) wegen einer Alkoholproblematik, und das waren 2018 wesentlich mehr als im Jahr davor (157). Das sieht Marlies Trapp positiv: „Mehr Menschen haben sich Hilfe geholt.“

Hilfe bietet auch die Angehörigengruppe. Positive Erfahrungen schildert im Jahresbericht die Frau eines Mannes, der nach sieben Jahren Abstinenz rückfällig wurde – mit Depression. In der Gruppe und Einzelgesprächen ging es nun nicht um Hilfsangebote für den Mann, so die Teilnehmerin: „Nein, es ging um mich, wie ich auf mich selbst achten kann und was ich brauche, um ein glückliches und zufriedenes Leben, unabhängig vom Suchtproblem meines Ehemannes, zu führen.“ In der Angehörigengruppe gehe es nicht in erster Linie um Problemlösungen, sondern um Stärkung der Gruppenmitglieder. Der Mann ist wieder trocken, die Familie lebt mit den Kindern zusammen, aber die Frau will weiter zur Gruppe gehen, „um mich immer wieder daran zu erinnern, dass ich auf mich achten muss“.