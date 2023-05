Hückelhovens Kämmerer hat sich um zehn Millionen Euro verschätzt Jahresabschluss mit großem Plus

Einen großen Anteil an diesem Ergebnis haben vor allem Gewerbesteuernachzahlungen (+ 7,04 Millionen Euro). „Mit 20,14 Millionen Euro konnte das zweite Mal in Folge ein Rekordergebnis erwirtschaftet werden“, führte der Kämmerer aus. Entgegen pessimistischer Prognosen durch Bund und Länder seien die Erträge aus der Gewerbesteuer in Hückelhoven weiter angestiegen. Die wegen des Kriegs in der Ukraine vorausgesagten Kostenexplosionen seien bisher nicht in dem Maße eingetreten, wie es befürchtet wurde.