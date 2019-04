Irische Lebensfreude in Hückelhoven : Den Zauber der grünen Insel erleben

(v. l.) Ed O’Casey (Trommel, Gesang), Ann O’Casey (Flöten, Gesang) und Alex Vallon an der Gitarre. Foto: Ruth Klapproth

Hilfarth Zum zweiten Mal gastierte die irische Band Woodwind and Steel im Hilfarther Festsaal Sodekamp-Dohmen. Dazu gab’s Geschichten aus der Heimat der Bandmitglieder und das Nationalgericht Irish Stew.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniela Giess

Für zwei Stunden den Zauber der grünen Insel erleben, eintauchen in die irische Lebensfreude mit fröhlichen Liedern, Bier und dem typischen Nationalgericht Irish Stew aus Fleisch, Kartoffeln, Zwiebeln und Petersilie: Zum zweiten Mal gastierte die Band Woodwind and Steel im Saal Sodekamp-Dohmen an der Rurbrücke.

Zerklüftete Klippen, das satte Grün der malerischen Landschaft, die tosende See und trinkfeste Einwohner – Ed und Ann O’Casey sowie Alex Vallon gelang es, ihren zahlreichen Zuhörern beim gut besuchten Irish-Folk-Konzert einen authentischen Eindruck vom alltäglichen Leben in Irland zu vermitteln. Dazu dienten nicht nur die mitgebrachten Musikstücke, sondern auch die kleinen Geschichten und Anekdoten sowie Tonbandaufnahmen und Mitschnitte von der Straße und in gälischer Sprache zwischendurch.

Info Woodwind and Steel mit guten Absichten Intention Das Trio um Gitarrist und Sänger Ed O’Casey will sein Publikum mit der typisch irischen Lebensfreude, der Kultur der grünen Insel und ihren Bewohnern bekanntmachen. Band Ehefrau Ann O’Casey und der Gitarrist und Akkordeonspieler Alex Vallon machen Woodwind and Steel komplett. www.woodwind-steel.de

Schnell wurde deutlich, dass Ed O’Casey, der Kopf des musikalischen Trios, nicht nur Sänger und Musiker, sondern auch ein Geschichtenerzähler ist, der es mühelos schafft, sein Publikum in seinen Bann zu ziehen und für seine Heimat zu begeistern. Mal in englischer, mal in deutscher Sprache kommunizierte er mit seinen begeisterten Zuhörern und verwandelte den Festsaal an der Hilfarther Rurbrücke für einen Abend in einen (fast echten) Irish Pub. Hier servierte Sodekamp-Chef Frank Dohmen neben Irish Stew, das er statt mit Lamm- oder Hammelfleisch mit Rindfleisch zubereitet hatte, auch Fish and Chips sowie Beef-and-Guinness-Pie, eine Art Auflauf mit Bier, wie Sodekamp-Seniorchef Heinz Dohmen verriet.

Mal ruhig und nachdenklich stimmend, im nächsten Moment mitreißend und temperamentvoll, dann wieder beinahe mystisch verlief der typisch irische Konzertabend mit Woodwind and Steel. Dabei erzählten Ed O’Casey und seine musikalischen Begleiter die alte Legende von Blarney Castle, der alten Burgruine aus dem elften Jahrhundert, die ihren Besuchern zur Gabe der Eloquenz verhelfen soll. „Top of the Tower“ hieß das Lied mit der eingängigen, mitreißenden Melodie und der Geschichte des Steins, dem magische Kräfte zugeordnet werden, erreichbar über eine enge Wendeltreppe in Blarney Castle mit mehreren hundert Stufen. Mit einem schwungvollen „Huckelhoven Hooray“ begrüßte Ed O’Casey das Publikum in Hilfarth. Und forderte unmissverständlich auf, in die Hände zu klatschen, mit den Füßen im Takt der Musik zu stampfen und bei Bedarf sogar zu tanzen. Ein anderes Lied handelte von einem irischen Clan-Chef in der Nähe von Cork, der im 15. Jahrhundert eine alte Frau vor dem Ertrinken in einem See gerettet haben soll, angeblich eine Druidin, die ihn zum Dank von seinem Sprachfehler heilte.

Bei ihrem Auftritt in Hilfarth bedienten sich die drei Musiker der landestypischen Instrumente. Ann O’Casey beherrscht neben der Querflöte auch die kleinere Tin-Whistle und die Irish-Wood-Flute, ihr Ehemann hatte unter anderem eine irische Bodhrán-Rahmentrommel mitgebracht. Seit vier Jahren verstärkt Alex Vallon (Gitarren, Akkordeon) Woodwind and Steel. Der Absolvent der Mannheimer Musikakademie hat schon mit vielen bekannten Künstlern auf der Bühne gestanden, darunter die Söhne Mannheims und Clueso.