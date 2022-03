Interview mit Detlef Stab aus Hückelhoven : „Viele hatten Tränen in den Augen“

„Viele hatten Tränen in den Augen“

Hückelhoven Der damalige stellvertretende Betriebsratsvorsitzende war 42 Jahre auf der Zeche und hat viel erlebt. Den Strukturwandel nach dem Ende von Sophia-Jacoba hält er für gelungen.

Der damalige stellvertretende Betriebsratsvorsitzenden von Sophia-Jacoba, Detlef Stab, erinnert sich im Gespräch mit der RP-Redaktion an die Zeit der Zechenschließung.

Stab Die waren für alle von der Belegschaft schrecklich. Es lag ein langer Kampf um die Arbeitsplätze hinter uns, dann 1991 das Todesurteil, dem die Ausarbeitung von Sozialplänen und die Arbeitsplatzsuche folgten. In den letzten Tagen im März 1997 sah man bei den Kolleginnen und Kollegen nur noch starre Gesichter. Als am 27. der letzte Wagen hochkam, hatten viele Tränen in den Augen.