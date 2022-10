Unternehmen aus Baal : Interroll Trommelmotoren mit neuem Chef

Thomas Baack ist der Neue an der Firmenspitze. Foto: Interroll

Baal Zum 1. Oktober hat einer neuer Mann die Geschäftsführung der Interroll Trommelmotoren GmbH im Hückelhovener Stadtteil Baal übernommen.

Thomas Baacks berufliche Erfahrung umfasst mehr als zehn Jahre in führenden Positionen im Produktionsmanagement. In seiner neuen Position bei Interroll berichtet Thomas Baack an Jens Strüwing, Executive Vice President Products & Technology und Mitglied der Interroll-Konzernleitung.