Internetseelsorgerin Elke Schnyder aus Hückelhoven : „Viele fürchten um ihre Existenz“

Elke Schnyder ist seit 2014 in der Internetseelsorge tätig. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven Elke Schnyder ist Internetseelsorgerin des Bistums Aachen. Anonym und per Mail hilft sie Menschen durch schwierige Zeiten. Sie erzählt, was das mit ihr macht und wie sich die Probleme verändern.

Es kann den Punkt im Leben geben, an dem man einfach nicht mehr weiterweiß. An dem kein Freund und kein Familienmitglied helfen kann. Und an dem man trotzdem mit jemandem über all das Belastende sprechen und sich austauschen möchte. Und jeder kann an diesen Punkt gelangen, egal wie alt oder jung jemand ist oder welchen Beruf die Person ausübt. Rat und Unterstützung kann die betroffene Person bei Elke Schnyder finden. Sie ist Internetseelsorgerin des Bistums Aachen, ist aber vornehmlich mit Klienten in Kontakt, die aus ganz anderen Ecken von Deutschland kommen.

Die Internetseelsorge ist unter dem Dachverband der Deutschen Bischofskonferenz organisiert, berichtet die Gemeindereferentin aus Hückelhoven. Wer sich online nämlich nach der Internetseelsorge erkundigt, bekommt Seelsorger aus ganz Deutschland angezeigt und sieht Namen, Geschlecht, Wohnort und eine kurze Beschreibung der Seelsorger. So ist es dem Klienten selbst überlassen, an wen er sich mit seinem Anliegen wenden möchte.

Die Kontaktaufnahme erfolgt per Mail, in der Regel bleibt es schließlich auch beim Schriftverkehr. Über ein spezielles Programm werden die komplett verschlüsselten Nachrichten dann übermittelt. „Die Menschen bleiben dabei vollkommen anonym und können schreiben, was sie wollen“, sagt Elke Schnyder. Durch diese Anonymität und die „Nähe durch Distanz“, wie es Schnyder nennt, öffnen sich manche Menschen schneller, als sie es in einem persönlichen Gespräch von Angesicht zu Angesicht getan hätten.

Seit 2014 ist Elke Schnyder in der Internetseelsorge aktiv und hat seitdem schon vielen Menschen helfen können. „Wenn ich eine Anfrage per Mail bekomme, dann drucke ich mir die aus und lese sie mehrfach ganz in Ruhe. Ich streiche mir bestimmte Wörter an, auf die ich in meiner Antwort eingehen möchte“, erklärt die Hückelhovenerin ihr Vorgehen. Dass sie den Menschen immer erst am darauffolgenden Tag antwortet, ist für die Hilfesuchenden keine böse Überraschung. Das stehe in ihrer Profilbeschreibung, sagt Elke Schnyder. Für Menschen, die akute und unmittelbare Hilfe benötigen, gebe es andere Hilfsangebote. Da sei die Internetseelsorge nicht der richtige Weg.

Durch ihre Erfahrung erkennt die Seelsorgerin bei so mancher Nachricht schnell, dass ein gewisses Thema nur ein Aufhänger ist, dass es Probleme gibt, die tiefer liegen. „Da muss man zwischen den Zeilen lesen“, sagt sie. Wann immer sie eine solche Vermutung hat, heißt es aber, vorsichtig vorzugehen. Durch gezielte Fragen über mehrere ausgetauschte Nachrichten hinweg tastet sie sich langsam zum eigentlichen Kern des Problems vor, ohne mit der Tür ins Haus zu fallen.

In der Regel, so sagt es Elke Schnyder, schreibt sie mit ihren Klienten bis zu einem halben Jahr lang. Je länger der Kontakt bestehe und je mehr Fortschritte in der Beratung gemacht werden, desto größer werden auch die Abstände zwischen den Nachrichten. „Das ist aber ganz individuell und nicht planbar. Wenn ich allerdings merke, dass manche nur wegen des Schreibens Willen dabeibleiben und das eigentliche Problem gelöst ist, beende ich den Kontakt von meiner Seite aus“, sagt sie. Mit einer Klientin steht sie schon seit neun Monaten in Kontakt.

Die Gründe, weshalb sich Menschen mit ihren Problemen an Elke Schnyder wenden, sind vielfältig und reichen von Streit in der Familie über Trauerfälle bis hin zu religiösen Anfragen. Die seien aber recht selten. Während der Pandemie war Einsamkeit einer der Hauptgründe, als die Menschen weniger soziale Kontakte pflegten und der Austausch fehlte. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine und der daraus resultierenden Energiekrise haben sich die Prioritäten verschoben. „Viele fürchten um ihre Existenz, wissen nicht mehr, wie sie Rechnungen bezahlen sollen“, berichtet Elke Schnyder.

Auch wenn die Seelsorge anonym ist, so geben manche Menschen doch ein paar Informationen wie Geschlecht, ungefähren Wohnort oder Alter preis. Und manche Schicksale und Geschichten gehen auch der erfahrenen Seelsorgerin nahe. Genau wie ihre Klienten über Dinge sprechen, die sie beschäftigen, redet auch die Hückelhovenerin regelmäßig mit einer Vertrauensperson. Die Supervision helfe ihr, ihre Arbeit zu reflektieren, sagt sie.

Eines ist der Internetseelsorgerin besonders wichtig: Auch wenn die Seelsorge als solche unter einem kirchlichen Dach angesiedelt ist, so spreche sie von sich aus niemals die Themen „Kirche“ und „Gott“ an. „Die Internetseelsorge ist für alle Menschen da, die Hilfe suchen. Sie können sich jederzeit anonym melden“, sagt sie.