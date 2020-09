Standort gerettet : Grundschule Kleingladbach bleibt eigenständig

Hückelhoven 23 Schulneulinge, von denen neun aus Millich kommen, und eine neue Internationale Vorbereitungsklasse. Der Standort bleibt erhalten.

Nach dem kreisweiten Schulentwicklungsplan drohte mit Zahlen von Januar 2019 noch eine Unterschreitung der Mindestschülerzahl. So musste eine Idee her, wie der Standort erhalten bleiben kann. Den Vorschlägen der Verwaltung hatte der Rat im September 2019 zugestimmt. So wurde zum neuen Schuljahr in Kleingladbach eine Internationale Vorvbereitungsklasse für Kinder mit Migrationshintergrund eingerichtet. Neu zugewanderte Jungen und Mädchen ohne genügend Deutschkenntnisse aus dem gesamten Stadtgebiet werden hier seit dem Sommer unterrichtet. Vom Alter her sind sie der Primarstufe zuzuordnen. Die schon vorhandenen Internationalen Vorbereitungsklassen an den Grundschulen in Baal und Brachelen bleiben bestehen, bis sie auslaufen. Neun Schülerinnen und Schüler besuchten die Klasse in Kleingladbach Ende August, weitere Anmeldungen liegen bereits vor.