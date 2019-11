Mineralienbörse in Hückelhoven : Auf Schatzsuche nach Edelsteinen und Fossilien

Hückelhoven Das Hobby Mineraliensammeln fasziniert seit Langem: Die Kristalle und Fossilien können selbst in Deutschland entdeckt werden.

Jeder Ausflug in die Natur, um neue, zum Teil mehrere Millionen Jahre alte Mineralien zu finden, sei so wie eine Schatzsuche, die sich in der Regel aber als vollkommen ungefährlich herausstellt. Sein erstes Fossil – einen Muschelabdruck - entdeckte Wolfgang Blaschke vor fast vierzig Jahren beim Zelten im Harz per Zufall: „Da hat es mich gleich gepackt und bis heute sammele ich mit Leidenschaft immer neue Mineralien“. Die meisten der begeisterten Sammler, die anlässlich der Mineralienbörse in Hückelhoven zum Austausch und Verkauf zusammenkamen, entdeckten ihr Hobby bereits in jungen Jahren. „Gerade für Kinder sind die glitzernden Kristalle faszinierend anzusehen: Bei Mineralien gibt es schließlich keine Farbe oder Form, die es nicht gibt“, erklärt auch Christin Franz. Gemeinsam mit ihrem Mann Andreas Franz hat sie die eigene umfangreiche Ansammlung an Edelsteinen in Duisburg nun auch als Kleingewerbe angemeldet und sich mit dem Hobby selbstständig gemacht. „Mit zehn Jahren habe ich einen Bergkristall im Laden gesehen und bin seitdem über dreißig Jahre dabei“, erinnert sich Andreas Franz. Die Sammlung des Paars umfasst mehrere Zimmer. Urlaub und Tagesausflüge werden immer wieder zum Entdecken neuer Mineralien genutzt, auch befreundete Sammler bringen Kristalle aus der ganzen Welt vorbei, viele Steine haben beide auch erkauft.