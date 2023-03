In Hückelhoven Integrationsrat plant Benefiz-Veranstaltung für Erdbeben-Opfer

Die schrecklichen Bilder aus der Türkei und aus Syrien wird so schnell wohl niemand vergessen. Viele Hilfsprojekte und Einsätze wurden umgehend nach der Katastrophe in Gang gesetzt, an vielen Stellen wurde Geld gesammelt, um es in die Krisenregion zu schicken. Auch den Mitgliedern des Integrationsrates der Stadt Hückelhoven war schnell klar, dass sie sich ebenfalls einbringen wollen. Einige von ihnen haben selbst türkische Wurzeln, Menschen aus der ehemaligen Zechenstadt haben Familie in den betroffenen Gebieten.