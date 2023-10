Integrationsrat Hückelhoven stockt auf 1600 Euro für Erdbeben-Opfer

Da das Jahr bereits weit fortgeschritten sei und keine Veranstaltungen mehr geplant sind, schlug die Vorsitzende den Ausschussmitgliedern vor, auch das Restbudget von knapp 1050 Euro mit in die Spendenüberlegung mit einzubeziehen, da dieses Budget ansonsten am Ende des Jahres verfallen würde. Dies wurde vom Plenum wohlwollend aufgenommen – und da sich in diesem Jahr noch weitere Erdbebenkatastrophen ereignet haben, wolle man sich nicht nur auf die Gebiete in der Türkei und in Syrien beschränken, wie ursprünglich angedacht. Da es allerdings immer zu unvorhergesehenen Ausgaben kommen kann, schlug Hubert Minkenberg vor, eine kleine Budgetreserve zurückzuhalten. So einigte sich der Integrationsrat darauf, insgesamt 1600 Euro für die Menschen in den betroffenen Regionen zu spenden. Das Geld werde in die Projekte von „Aktion Deutschland hilft“ fließen.