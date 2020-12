Kreisverkehrswacht in der integrativen Kita Ratheim : Lauflernräder und Roller für die integrative Kita

Kinder und das Team der integrativen Kita der Lebenshilfe in Ratheim freuten sich über die Spende, die Johannes Kiwitt (hinten, 3. v. li.) überbrachte. Foto: Lebenshilfe

Ratheim In der integrativen Kindertagesstätte der Lebenshilfe in Ratheim freuten sich die Kinder und das Team über Lauflernräder und Roller – eine Spende der Kreisverkehrswacht Heinsberg.

Johannes Kiwitt von der Kreisverkehrswacht war in seinem Heimatort Ratheim wieder in Sachen Verkehrssicherheit unterwegs. Nach der Nikolausfeier in der Kindertagesstätte Ratheim „Triangel“ der Lebenshilfe Heinsberg wurden zwei Puky-Lauflernräder und zwei Puky-Tretroller übergeben.

„Die Kreisverkehrswacht Heinsberg fördert mit diesen Spendenaktionen die sichere Teilnahme am Straßenverkehr bereits im Kindergartenalter“, unterstreicht Johannes Kiwitt. Lauflernräder und Tretroller seien für die Kinder die ideale Möglichkeit, schon frühzeitig Mobilität und Gleichgewicht zu trainieren. Gleichzeitig könne dadurch auch die Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeit deutlich verbessert werden. Dies seien die Grundvoraussetzungen, um später mit einem Fahrrad sicher am Verkehr teilnehmen zu können. Radfahren in der Grundschule sei für die Kleinen dann nur noch ein Klacks.

Im kommenden Halbjahr 2021 wird die Ausstattung noch um Trainingsräder 20 Zoll und Fahrradhelme erweitert. Ziel ist es auch, in Kooperation mit der Grundschule die Radfahrausbildung zu intensivieren und in den Klassen 3 und 4 dann den begehrten Fahrradfahrerschein zu erwerben. Dieser „Führerschein“ wird nach einer theoretischen und fahrpraktischen Prüfung erteilt. Diese Prüfung erfolgt durch die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Heinsberg, mit denen die Kreisverkehrswacht schon seit Jahrzehnten erfolgreich kooperiert. Gemeinsam mit den Kindern freuten sich Leiterin Angelika Schrimpf, Koordinatorin Vera Kahn und das gesamte Triangel-Team.

Für mehr Verkehrssicherheit auf dem Schulweg verbessert sich auch die Situation in Baal an der B 57: Da startet jetzt der Walking-Bus, teilte Kiwitt mit. Die Idee kommt ursprünglich aus Großbritannien: Dabei treffen sich die Kinder mit dem selben Schulweg an festgelegten Punkten und laufen unter der Aufsicht von ein, zwei Erwachsenen gemeinsam zur Schule. So sind die Kinder bereits vor dem Unterricht körperlich aktiv und schütteln an der frischen Luft die letzte Müdigkeit ab. Darüber hinaus lernen sie unter Aufsicht, sich auf ihrem Schulweg sicher im Verkehr zu bewegen. Außerdem wird mit dem „Walking Bus“ das Verkehrsaufkommen im Schulumfeld deutlich reduziert, wenn nicht so viele Eltern ihre Kinder bis vor die Schule fahren.

(RP)