Länderübergreifendes Projekt in Hückelhoven Wie Musik Grenzen überwinden kann

Bei den beiden Konzerten am 3. Juni in der Ursulakapelle in Roermond und am 4. Juni in der Aula des Gymnasiums in Hückelhoven zeigen die Teilnehmer des Streicher-Tages zusammen mit dem Orchester Heritage Sinfonietta, woran sie gearbeitet haben. Das Konzert wird von den jungen Teilnehmern stilvoll eröffnet. Das Programm wird dann mit Gioachino Rossinis heiterer Ouvertüre L‘ italiana in Algeri fortgesetzt. Wie man es von Rossini erwartet, ist die Musik insgesamt leicht, heiter und melodiös.