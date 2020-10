Musiker unter Corona-Verdacht : con-brio-Konzert zum Hückelhovener Stadtmusikfest wird nachgeholt

Hückelhoven Geplant war das Konzert „Dir sing ich mein Lied“ am Sonntagabend in der Hückelhovener Aula, doch das con-brio-Konzert wurde vorsichtshalber abgesagt. Zwei der Musiker hatten Kontakt zu mit dem Coronavirus infizierten Personen.

Wenn ein Virus die Welt regiert, leidet auch in kleinen Städten die Kultur: Am Sonntag hatte Rudolf Lengersdorf als Vorsitzender des Vereins für Kammermusik con brio Hückelhoven mit Ehefrau und Vorstandsmitgliedern alle Hände und Telefone voll zu tun, das für 17.30 Uhr in der Aula geplante Konzert „Dir sing ich mein Lied“ abzusagen. Der Grund: Zwei der Musiker hatten Kontakt zu Corona-Infizierten gehabt. Es sollte das traditionelle Abschlusskonzert des Stadtmusikfests Hückelhoven sein, dessen Veranstaltungen um die Hückelhovener Herbstkirmes im Oktober herum ohnehin schon alle abgesagt waren.