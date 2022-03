In Hückelhoven und Dalheim : Spezialmärkte begeistern die Region

Hückelhoven/Wassenberg Der Stoffmarkt in Hückelhoven und der Frühlingsmarkt der evangelischen Kirchengemeinde Wassenberg zogen Interessierte Hobby-Näherinnen an.

Nach der langen Corona-Zwangspause waren sie wieder da: Rund 30 Händlerinnen und Händler boten bei einer neuen Auflage des Deutsch-Holländischen Stoffmarkts in der Hückelhovener Innenstadt alles, was das Herz der Hobby-Näherinnen begehrte. Neben angesagten Stoffen für die kommende Frühjahrssaison war auch eine große Auswahl an Zubehör zu haben, darunter Schnittmuster, Applikationen, Kurzwaren, Nadeln, Garn und Bänder in allen erdenklichen Variationen.