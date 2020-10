In Hückelhoven noch geplant : Orchesterkonzert des Heimatvereins

Der Heimatverein der Erkelenzer Lande hat ein Büro in der Stadtbücherei an der Gasthausstraße. Der frühere Stadtarchivar Theo Görtz ist Geschäftsführer, Günther Merkens der Vorsitzende. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Beethovens Violinkonzert in einer Klavierversion zum Hundertjährigen in der Hückelhovener Aula am 15. November steht noch im Terminplan. Das könnte sich wegen Corona noch ändern.

Von Willi Spichartz

In der Corona-Pandemie ändern sich Pläne zuweilen schnell, doch bisher steht das große Orchesterkonzert des Heimatvereins der Erkelenzer Lande (HEL) zu dessen 100-jährigem Bestehen in Verbindung mit dem Verein für Kammermusik, con brio, am 15. November in der Hückelhovener Aula noch auf der Agenda. Nicht nur Ehre für den Heimatverein, sondern auch für Ludwig van Beethoven zu dessen 250. Geburts-Jahrestag

Angemessen die Interpreten, die an diesem Sonntag ab 17.30 Uhr in der großen Halle der Aula unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Bernd Jansen spielen sollen: das Sinfonieorchester der Technischen Hochschule Köln und der Pianist Luis Castellanos. Angemessen auch das Programm mit dem Konzert op. 61 a, dem Violinkonzert, das in der Originaltransskription des Komponisten für Klavier und Orchester interpretiert wird.

Ob es nun am 15. November zu hören (und live zu sehen) ist, wird auf politischen Ebenen entschieden. Laut con-brio-Vorsitzendem und Organisator Rudolf Lengersdorf braucht man rund 250 Zuhörer, um finanziell nicht allzu sehr im Minus zu landen, positiv ist der Saldo bei 350 Besuchern. Die Aula hat eine Bestuhlung von etwas weniger als 800 Plätzen – Abstandskonzepte sind also in den Größenordnungen machbar.