Konzert in Hückelhoven Begeisterungsstürme für die jungen Talente an Violine und Klavier

Ein schwelgerisches Fest der Musik: Dafür sorgten am Sonntagabend in der Hückelhovener Aula vor allem zwei junge Männer, 15 und 16 Jahre alt, an der Geige und dem Flügel, und machten aus 300 Zuhörern totale Enthusiasten. Raphael Gisbertz und Colin Pütz mit exzellenter Technik und höchster Musikalität ließen bei praktisch jedem Einzelnen im Auditorium das Bewusstsein wachsen: Das Duo ist auf dem besten Weg, ganz Große zu werden, jetzt so gut zu sein wie Stars wie David Garrett und Anne-Sophie Mutter in ihrem Teeny-Alter waren. So war es aus den Sitz-Reihen zu hören, die zeitweise Steh-Reihen wurden.