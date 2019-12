Geschenktüten für Hückelhovener Kitas zu Weihnachten : Kinder wurden reich beschenkt

Hückelhoven 299 Weihnachtsgeschenktüten verteilte das Netzwerk „Hückelhoven für Kinder“ in den 21 Kitas. Das Netzwerk setzt sich seit Jahren gegen Kinderarmut ein und möchte ihre soziale Teilhabe garantieren.

In Deutschland lebt jedes fünfte Kind in relativer Armut. Das wird in den betroffenen Familien besonders in der Weihnachtszeit deutlich, wenn Geschenke kleiner ausfallen oder sogar ganz eingespart werden müssen. In diesem Jahr hat sich das Netzwerk „Hückelhoven für Kinder“ dafür eingesetzt, dass auch diese Kinder ein Geschenk zu Weihnachten bekommen, und hat insgesamt 299 Tüten in den 21 Kitas des Stadtgebietes verteilt. Mit einem Gesamtvolumen von 11.000 Euro ist es das größte Projekt, das das Netzwerk aus seinem vor zwei Jahren ins Leben gerufenen Kinderspendenfonds realisiert.