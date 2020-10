Im Stadtrat Hückelhoven : Roland Müller wird neuer CDU-Fraktionsvorsitzender

Künftig Fraktionsvorsitzender ist Roland Müller. Foto: Ralph Sondermann

Hückelhoven Heinz-Josef Kreutzer gibt nach 20 Jahren den Vorsitz ab, bleibt aber im Hückelhovener Stadtrat. Stellvertreter sind Thomas Schnelle, Ramona Fister und Manuela Busch.

Die CDU-Fraktion im neuen Hückelhovener Stadtrat tritt am 2. November zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Dann wird Heinz-Josef Kreutzer aus Brachelen nach 20 Jahren den Vorsitz abgeben. In einer ersten Sitzung mit Vorwahlen hat die Fraktion seinen bisherigen 1. Stellvertreter Roland Müller zum neuen Vorsitzenden ernannt. „Unser Ziel ist es, junge Fraktionsmitglieder einzubinden“, hatte Stadtverbandsvorsitzender Thomas Schnelle in der Versammlung der Partei in Hilfarth erklärt.

Unterstützt wird Müller von den neuen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Thomas Schnelle, Ramona Fister und Manuela Busch. „Wir wollen den Fraktionsvorstand schrittweise verjüngen und für die Zukunft aufbauen. Mit Ramona Fister und Manuela Busch haben wir zwei engagierte junge Frauen als neue Funktionsträgerinnen gewinnen können“, so Müller. Die vollständige Wahl des neuen Vorstandes erfolgt in der konstituierenden Fraktionssitzung am 2. November.

„Heinz-Josef Kreutzer war, in enger Zusammenarbeit mit den CDU-Bürgermeistern, maßgeblich am gelungenen Strukturwandel und der positiven Entwicklung der Stadt Hückelhoven beteiligt. Unter seiner Führung hat die Fraktion nicht nur die 1999 gewonnene absolute Mehrheit verteidigt, sondern diese bei den folgenden Wahlen weiter ausgebaut. Er steht für 20 erfolgreiche Jahre der CDU-Fraktion“, lobt Roland Müller seinen Vorgänger.

Bei der aktuellen Kommunalwahl konnten 26 Sitze im Stadtrat – trotz schwierigerer Rahmenbedingungen – verteidigt werden. „Heinz-Josef Kreutzer bleibt der Fraktion mit seinem großen Wissen und seiner langjährigen Erfahrung erhalten und wird die Politik in Hückelhoven auch weiterhin tatkräftig mitgestalten.“ Im Zuge der schrittweisen Verjüngung scheiden auch Karl-Heinz Rolfs, Marcel Latour und Norbert Fister als verdiente Mitglieder aus dem Fraktionsvorstand aus. Sie bleiben der Fraktion ebenfalls erhalten.

Im neuen Stadtrat muss die CDU-Fraktion auf das umfangreiche Wissen von Dieter Geitner verzichten, der nach 31 Jahren (seit 1989) seine politische Laufbahn zum 31. Oktober beendet. „Dieter Geitner hat die politische Arbeit in Hückelhoven in vielfacher Art und Weise mitgeprägt“, so Müller. Geitner war Mitglied im Fraktionsvorstand, Fraktionsvorsitzender, Vorsitzender des Bau- und Umweltausschusses und 16 Jahre stellvertretender Bürgermeister (2004 bis 2020).