Goldhochzeit in Hückelhoven : In Hückelhoven eine neue Heimat gefunden

Hückelhoven Wie es zu ihrer Jugendzeit in der Türkei oftmals üblich war, haben die Eltern von Bräutigam Sadi Ciftci Ehefrau Nadire für ihn auserwählt. Beide kannten sich zuvor nicht. Geheiratet haben sie am 23. September 1969 und sie feierten somit jetzt Goldhochzeit.

Im Familienkreis wird die Feier aufgrund eines Urlaubs nachgeholt. Die Jubilarin kam am 28. Oktober 1950 in Zonguldak, in der Türkei, zur Welt. Sie hat ihre sechs Geschwister mit groß gezogen sowie im Haushalt und bei der elterlichen Gartenarbeit geholfen: Im großen Nutzgarten baute die Familie Getreide, Gemüse, Obst und vieles mehr an. Zudem half sie regelmäßig in der Nachbarschaft. Nachdem sie nach der Hochzeit vier Jahre lang mit ihrem Mann in der Türkei gewohnt hat, zog er 1973 nach Hückelhoven – sie folgte ihm ein Jahr später nach. Nadire Ciftci hat sich ganz Familie und Haushalt gewidmet sowie sehr gerne gestrickt, auch Röcke und Kleider für Verwandte genäht und gebacken. Gemeinsam geht das Ehepaar gerne spazieren.