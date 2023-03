Veranstaltung in Hückelhoven Ein Karnevalswochenende im Mai

Für die ehemalige Zechenstadt Hückelhoven passt sie in diesem Jahr allerdings nicht so ganz. Zwar sind auch hier am Aschermittwoch die Karnevalsfeierlichkeiten beendet worden. Nach einer für die Jecken gefühlt schier endlosen Corona-Pause, in der keine Veranstaltungen haben stattfinden können, wurde im Straßenkarneval von Altweiber bis Veilchendienstag mit viel Spaß gefeiert, auch in den Wochen davor kamen sie auf den vielen Sitzungen zum ausgelassenen Lachen, Schunkeln und Feiern zusammen. Und die nächsten karnevalistischen Veranstaltungen stehen schon in der Pipeline.