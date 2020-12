Besuche in Hilfarth abgesagt : Einsatz für den Nikolaus fällt aus

Hilfarth Arndt Holten gibt den Plan, Kinder im Korbmachermuseum zu empfangen, auf. Es gab ein Hygienekonzept, aber die Corona-Pandemie macht Besuche unmöglich. Der Chreskenkesmaat fällt auch aus.

Er hatte sich alles so schön vorgestellt – trotz Corona. Mit seinen fünf Freunden, den „Schwarzen“, und Unterstützung der Rurtal-Korbmacher wollte Arndt Holten die Mädchen und Jungen ins Museum an der Nohlmannstraße einladen. In der alten Scheune wollte der Nikolaus die Kinder empfangen, Lob und Tadel in sein goldenes Buch eintragen, sich Gedichte aufsagen lassen. Doch das Ordnungsamt der Stadt Hückelhoven bat Holten, alles abzusagen. „Gesundheit geht natürlich vor“, zeigt sich der 45-jährige Familienvater einsichtig. „Wir hätten an einem einzigen Tag rund 250 Leute durchs Museum geschleust.“