Konzert in der Hückelhovener Aula Ein Abend virtuoser Klang-Qualität

Und Rudolf Lengersdorf von diesem Verein für Kammermusik wertete zur Begrüßung: „14 Rohrblatt-Instrumente sind mehr als in einem ganzen Orchester gespielt werden.“ Vorher als vermutlich noch nie zusammen auf der Bühne der nun 50 Jahre alten Aula Hückelhoven. „Le Tango des Fratellini“ als Konzert- und CD-Titel gibt schon einen dezenten Hinweis darauf, dass das Programm seine Wurzeln in den 1920er und 1930er Jahren in Frankreich hat, in der die Club-Szene vor allem in Paris vor Kreativität in allen Kunstsparten nur so sprühte. Und der „Tango des Fratellini“, Tango der kleinen Brüder, wurde geschaffen von Darius Milhaud, der in einer der berühmten Heimstätten der Musik in Paris, dem Lokal „Le boeuf sur le toit“, verkehrte und spielte, wie viele andere Musiker und Komponisten auch und wo zahlreiche Stücke ihre Premiere feiern konnten. Und vor allem für die Besetzung als klassisches Trio arbeiteten, dem „Trio d’anches“ mit Oboe, Klarinette und Fagott. Und „Lezard“ verschafft dem Publikum eine Genuss-Steigerung, indem es diese Instrumente in allen Klangstufen aller Art und Epochen mitbringt und in köstlichen Kombinationen in die Musikstile aller Art einfügt.