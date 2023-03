Rindertag in Hückelhoven Immer weniger Rinder im Kreis Heinsberg

Zum Schluss referierte Albert Hortmann-Scholten zum Thema „Rohstoffkostenexplosion und Inflation – Was kommt auf die Agrarmärkte zu?“ Hierzu erläuterte er zunächst, wie es zu der Rohstoffkostenexplosion aufgrund unter anderem des Ukrainekrieges gekommen ist, und wie es den Prognosen der Agrarmärkte nach weiter geht. Dabei listete er auf, dass die Nachfrage in der EU stabil ist, global die Nachfrage nach Rind und Milchprodukten aber steigt. Er trug jedoch auch vor, dass Wettbewerbsnachteile durch steigende Kosten und immer neue Gesetze und Auflagen die Rinderhaltung erschweren. Zum Ende seines Vortrags ging er auch auf das Thema Klimaschutz ein. Dabei zeigte er auf, dass beispielsweise ein Soja-Drink 12 Gramm CO ² und ein Hafer-Drink 39 Gramm CO ² Klimagas je Nährstoffäquivalent produziert, jedoch im Vergleich die Kuhmilch nur 4 Gramm CO ² verursacht.