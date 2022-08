Neue Anlagen im Stadtgebiet : Mobile Fahrradständer für Hückelhoven

Hückelhoven Ein großes Faustpfand der Stadt Hückelhoven sind die rund 4000 kostenfreien Parkplätze. Daher wird in der Stadt auch niemand müde, bei jeder sich bietenden Gelegenheit darauf hinzuweisen und dafür zu werben. Um diejenigen, die bei kürzeren Strecken aber lieber mal den motorisierten Untersatz stehen lassen wollen und stattdessen mehr Wege mit dem Rad zurücklegen wollen, kümmert sich die Stadt allerdings auch.

Dies ist Teil des Mobilitätskonzeptes. Dabei gehe es nicht nur darum, dass die Fahrradwege vernünftig ausgebaut sind. Um die Ist-Situation zu dokumentieren, hatten die Bürger der Stadt im Frühjahr Zeit, in einem Online-Portal auf Missstände hinzuweisen und Verbesserungsvorschläge zu machen. Wichtig für die Bürger ist es aber auch, ihr Fahrrad sicher abstellen zu können. Dafür hat die Stadt in den vergangenen Tagen neun mobile Fahrradständer im Stadtgebiet verteilt, die Platz für insgesamt 54 Räder bieten. Einer der Ständer ist an der Stadtbücherei platziert worden, andere stehen etwa an Bushaltestellen. „So ist es möglich, verschiedene Fortbewegungsmöglichkeiten und Verkehrsmittel miteinander zu verbinden“, sagt Alexander Kurth, Klimaschutz- & Mobilitätsmanager der Stadt Hückelhoven. Die Standorte habe sich nicht allein die Verwaltung ausgedacht, auch über das beschriebene Online-Portal waren Vorschläge eingegangen, die berücksichtigt werden konnten.