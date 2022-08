Am zweiten Septemberwochenende : Diese Filme laufen bei der Autokinonacht in Hückelhoven

Im vergangenen Jahr wurde unter anderem der Film Kaiserschmarrndrama gezeigt. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Hückelhoven Ein Wochenende, zwei Abende, vier Filme – das Autokino hat in der Stadt eine gewisse Tradition. Am Montag, 22. August, startet der Vorverkauf.

Das zweite Wochenende im September ist in Hückelhoven seit geraumer Zeit fest mit dem Autokino verknüpft. Zum nunmehr 15. Mal findet die Hückelhovener WEP-Autokinonacht auf dem Gelände an Schacht 3 statt. Organisiert wird das vom Stadtmarketing Hückelhoven und dem Corso Filmpalast in Hilfarth. „Auch wenn der Platz vor dem Schacht gerade umgebaut wird, ausfallen lassen wollten wir das etablierte Event nicht“, sagt Romulus Timar vom Stadtmarketing. Wer kürzlich bei den Konzerten der Sommermusik war, der wird auch den Standort der Leinwand kennen. „Für unsere Besucher ändert sich nicht viel. Die Zufahrt findet weiterhin über die Sophiastraße 2 bei der WEP statt. Eine Zufahrt über die Schaufenberger Straße ist nicht möglich“, erklärt Timar weiter.

Eröffnet wird die diesjährige Autokinonacht am Freitag, 9. September, um 20.30 Uhr mit der Fortsetzung des 80er-Jahre-Klassikers „Top Gun“. In „Top Gun Maverick“ spielt wie vor 35 Jahren Tom Cruise wieder die Hauptrolle. Auch der zweite Film am Freitagabend hat jede Menge Action zu bieten. Brad Pitt spielt die Hauptrolle im Thriller „Bullet Train“. Vorstellungsbeginn ist am Freitag, 9. September, um 23 Uhr.

Am Samstag, 10. September, startet um 20.30 Uhr der Familienfilm. Die Minions sind mit ihrem neuesten Abenteuer „Auf der Suche nach dem Mini-Boss“ am Start. Zum Abschluss der Autokino-Nacht zieht Chris Hemsworth (alias Thor) nach dem Sieg der versammelten Avengers gegen Thanos mit den Guardians Of The Galaxy durch das Universum und stellt seine Axt Stormbreaker in den Dienst der guten Sache. „Thor: Love and Thunder“ läuft am Samstag, 10. September, ab 22.30 Uhr.

Die Energie- und Prozesstechnik GmbH, kurz WEP, sorgt für den notwendigen Strom. Um den Ton zu den Filmen auch hören zu können, benötigt man ein funktionierendes Autoradio. Der Filmton wird nämlich über eine temporäre Radiofrequenz übertragen. Vorbei sind demnach die Zeiten, als die Autokino-Besucher kleine Boxen in ihr Fahrzeug gereicht bekamen. Einfahrt ist an beiden Abenden zum jeweils ersten Film ab 19.30 Uhr. Zum zweiten Film reicht es aus, 15 bis 20 Minuten vorher auf dem Gelände zu sein. Vor Ort gibt es Snacks wie Popcorn und Getränke zu kaufen – echtes Kinofeeling also.