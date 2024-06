Im Quartierszentrum in Hückelhoven Eine neue Küche für die Tafel

Eine solche großzügige Spende sei keineswegs selbstverständlich, freute sich Bürgermeister Bernd Jansen. Gerade Kochen sei zurzeit „in aller Munde“, was auch die zahlreichen Kochshows im Fernsehen bewiesen. Inzwischen haben Anita und Zoe Forg ihre Spende verdoppelt: Auch das neue Quartierszentrum in Ratheim erhält eine neue Ausstellungsküche. Für den Aufbau der Küche am Friedrichplatz hat die Stadt Hückelhoven die Voraussetzungen geschaffen. Der Raum wurde komplett renoviert. Die kleine Teeküche nebenan bleibt bestehen – sie wird zum Beispiel von Teilnehmern der Sprachkurse genutzt. Für die Ausstattung mit dem notwendigen Kochzubehör sorgte der Kooperationspartner Caritasverband mit finanzieller Unterstützung des Migrationsfonds des Bistums in Aachen sowie mit Zuwendungen aus dem Stärkungspakt des Landes Nordrhein-Westfalen.