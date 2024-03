Vom 12. bis zum 14. April Hückelhoven lädt zum Street-Food-Festival ein

In den vergangenen Jahren sind sie immer beliebter geworden: Street-Food-Festivals. Gastronomen kommen mit ihren Food-Trucks und bieten aus diesen eine Bandbreite an internationaler Kulinarik an. Das lockt stets viele Besucher an, die sich in meist angenehmer Atmosphäre durch die verschiedenen Geschmacksrichtungen probieren können. Die Corona-Pandemie hatte dem Hype eine kleine Delle verpasst, die Veranstalter mussten sich neue Konzepte überlegen. Das Interesse nach Street-Food-Festivals konnte aber auch die Pandemie nicht brechen – so haben seitdem wieder viele Veranstaltungen stattgefunden, und viele stehen in den Startlöchern.