Im Alten Rathaus in Ratheim : Fotoausstellung mit hohem Besuch

Im Alten Rathaus in Ratheim

Hückelhoven Das 94-jährige Ehrenmitglied Hugo Dederichs war aus Köln angereist, um seine Freunde des Fotoclubs nach der Corona-Zwangspause wieder zu sehen.

Keine gemütlichen Clubabende zum Fachsimpeln, keine gemeinsamen Exkursionen und Projekte – rund zwei Jahre lang befanden sich die Mitglieder des Hückelhovener Fotoclubs in einer coronabedingten Zwangspause. Unter dem beziehungsreichen Motto „Wir sind wieder da“ meldeten sich die kamerabegeisterten Frauen und Männer nun zurück.

Im Alten Rathaus am Ratheimer Markt stellten die elf Hobbyfotografen jetzt ihre schönsten Arbeiten und Ergebnisse ihrer aufwändigen Fotopirsch aus, einen bunten Querschnitt ihres kreativen Schaffens durch verschiedene Länder, Religionen und Kulturen. Bei der offiziellen Eröffnung der ungewöhnlichen Ausstellung mit 3G-Regeln und Maskenpflicht begrüßte Fotoclub-Vorsitzender Heinz Beckers einige befreundete Fotografen aus den Fotoclubs im Rheinland , den Niederlanden sowie Belgien . Am meisten freuten sich der Waldfeuchter und seine Vereinskameraden jedoch über den Besuch ihres Ehrenmitglieds Hugo Dederichs. Der 94-Jährige war extra aus Köln angereist, um seine Foto-Freunde endlich wiederzusehen.

Die ausgestellten Bilder, die im kompletten Erdgeschoss des Rathaus-Gebäudes an den Wänden hingen, gefielen dem rüstigen Senior auf Anhieb ganz ausgezeichnet. Bereits 1986 knüpfte Hugo Dederichs erste freundschaftliche Kontakte zum Fotoclub. Seine erste Kamera fand er als junger Mann an einem kleinen Bach, suchte sogar per Zeitungsannonce nach dem rechtmäßigen Besitzer – ohne Erfolg. Das Fundstück durfte er behalten. Die Kamera bildete den Grundstock für seine umfangreiche Sammlung mit mehreren hundert Exponaten.